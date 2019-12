Presidente del Fuero Militar Policial habló sobre caso de suboficial Jossmery Toledo

En declaraciones a un medio local, Julio Pacheco, presidente del Fuero Militar Policial, se pronunció sobre la polémica desatada e investigación contra la suboficial Jossmery Toledo, luego de aparecer en video con el uniforme de la Policía Nacional, para cumplir un reto denominado ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’.

“Tenemos muchas veces un prejuicio que a veces no es conveniente llevarlo. La percepción que nos hacemos de las cosas no va de la mano con la verdad. A veces nos guiamos por la percepción pero no por lo que es verdad”, sostuvo.

Además, manifestó que en el caso de la suboficial “no se ha evidenciado la posibilidad de un delito de función". Sin embargo, señaló que el tema está en un proceso “administrativo disciplinario”.

Por otro lado también precisó que el fuero solamente investiga delitos que están contemplados en el código policial militar, mas no en aspectos de la justicia ordinaria.