Feminicidio en SJL: capturan a sujeto que asesinó a su pareja en 2014

Tras permanecer cinco años en la clandestinidad, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto que asesinó a su pareja en 2014, en un hotel del distrito de San Juan de Lurigancho.

Se trata de Bryan Steve Ramírez Núñez de 27 años, quien el pasado 6 de julio del 2014, estranguló a su pareja luego de haber asistido a una reunión. El hombre fue intervenido por la PNP cuando realizaba el servicio de taxi.

El sujeto negó en todo momento haber asesinado a su ex pareja y señaló que fue una muerte natural. “La chica falleció por causas naturales en el momento me soltaron en la comisaría no había nada me dijeron que yo simplemente estaba como un testigo”, dijo.

Ramírez Núñez estuvo cinco años en la clandestinidad y ahora fue puesto a disposición de la Dirincri para las investigaciones correspondientes.