McDonald’s: Arcos Dorados admitió que se sabía de máquina deficiente antes del accidente

José Carlos Andrade, director general de la operadora en el Perú, indicó en un medio local que se debió comunicar al área de mantenimiento y no se debió seguir usando el aparato.

José Carlos Andrade, director general de Arcos Dorados, empresa operadora de McDonald’s en el Perú, reconoció que, 24 horas antes del accidente donde murieron dos jóvenes trabajadores en Pueblo Libre, se sabía que la máquina expendedora de gaseosas presentaba fallas.

Según Andrade, primero se debió comunicar al responsable del área de mantenimiento para que se haga cargo de la máquina. Además, a nivel de restaurante, no se debió seguir utilizando el artefacto, y este pudo desconectarse.

En una entrevista con Canal N, manifestó que “yo no puedo explicar las razones por las cuales el equipo tomó esas decisiones. Ellos han debido informar y no utilizar la máquina. Es información no escaló a las personas que tenían que llegar para tomar acciones al respecto”.

Indicó que no puede decir si toda la responsabilidad caería sobre el encargado de la tienda, ya que esto forma parte de un proceso de investigación donde las autoridades determinarán la responsabilidad de cada uno de los implicados.

El abogado de Arcos Dorados, Claudio Cajina, dijo por su parte que en estas organizaciones hay distintos niveles y dependiendo de cada uno se asumen responsabilidades.