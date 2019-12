Angie Jibaja se electrocuta durante presentación: ''Me quedé en shock''

Angie Jibaja protagonizó un incidente durante una presentación el último fin de semana que la dejó en shock a ella y al público. La modelo fue captada temblando, se paralizó un momento con las manos arriba y luego continuó con su show.

Las imágenes del hecho fueron viralizadas en las redes sociales. Las especulaciones no se hicieron de esperar, donde la enredan en un sinfín de problemas de salud.

La popular ''Chica de los tatuajes'' se pronunció al respecto y contó que no se trataba de un incidente escandaloso, sino que sufrió una carga eléctrica con el micrófono.

''Me electrocuté con el micrófono. Sentí una carga eléctrica terrible. Me quedé en shock un rato. Sentí que se me caían todas las carillas. Y me quedé con la mano así como dormida'', declaró.

Asimismo, indicó que sufrió un ligero dolor de cabeza posiblemente por la descarga, pero recibió el apoyo del público, que empezaron a aplaudirla.

''La gente empezó a aplaudir porque se dieron cuenta y luego me empezó a doler la cabeza. Era el segundo evento de la noche y estaba cansada. Me pegué mucho el micrófono y tú sabes que en ese lugar están los cables todos cortados. Fue horrible. Nunca me había electrocutado'', agregó.