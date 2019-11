Mark Vito en huelga de hambre: sufre descompensación y es atendido de emergencia

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, fue atendido de emergencia la mañana de este domingo, tras permanecer 12 días en huelga de hambre en los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Vito Villanela es atendido al interior de la carpa con personal médico del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), pues habría sufrido una descompensación y tiene dolores de cabeza, producto de su medida de protesta.

Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente, indicó a RPP Noticias sobre el deterioro de la salud de Vito Villanella. Además, indicó que debería ser trasladado a un centro médico “porque pone en riesgo su salud e integridad”.

“Estoy aquí donde Mark, he venido a verlo porque me indicaron que se sentía un poco mal. Tiene diez días sin comer, solamente [tomando] agua, no está reponiendo los electrolitos, está con unos calambres fuertes que son propios de la pérdida de sales en el organismo; visión borrosa, con una inestabilidad”, dijo Salazar.

Asimismo, indicó que habría bajado entre ocho y diez kilos. Por ello, manifestó que“He comprado un suero para ver si lo canaliza en este momento, para hidratarlo hasta que venga una ambulancia y poder trasladarlo”, agregó.