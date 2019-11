Hija mayor de Keiko Fujimori escribió carta dirigida a miembros del TC

La hija mayor de Keiko Fujimori, envió una carta a los integrantes del Tribunal Constitucional, para solicitar la liberación de su madre, quien permanece recluida en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

"Les comento que llevamos más de un año esperando a que mi mami regrese a casa. Ya un par de veces nos hemos quedado con los globos y todo listo para recibirla en familia, pero aún no llega", expresó.

Además, en otra parte de la misiva señala la falta que le hace la presencia de su madre a ella y a su hermana menor. "No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga 'Te Amo', para que me ayude con mis tareas o simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que 'todo va a estar bien'", sostuvo.

La misiva que tiene fecha del pasado 14 de noviembre, también expresó que espera tener a su progenitora libre. "No sé mucho de leyes, solo sé que la cárcel es después de un juicio. Entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotras si nadie la ha condenado? Esperamos de todo corazón y con muchas ansias poder tenerla pronto con nosotras", escribió la hija de Fujimori Higuchi.