Feminicidio: familiares de víctimas realizaron vigilia en el Poder Judicial

Familiares de víctimas de feminicidio llegaron este viernes hasta los exteriores del Poder Judicial, en el Paseo de los Héroes Navales, Cercado de Lima, para realizar una vigilia por los crímenes que aún no han sido resueltos.

Los integrantes del colectivo ‘Familias Unidas por Justicia’, señalaron que la vigilia titulada #LasQueNosFaltan busca que las autoridades correspondientes tomen acciones ante estos casos en el ámbito legal.

“La verdad que no estamos recibiendo apoyo del Estado, estamos sufriendo el abandono en el tema legal y psicológico. Los asesinos están quedando en libertad porque no tienen condena, no hay mayor persecución sobre los casos”, aseguró una de las manifestantes.

Pidieron ayuda psicológica y evaluación en las sentencias de los feminicidas. Anunciaron además que el 23 de noviembre realizarán una marcha en la capital. Foto: El Comercio.