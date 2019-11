Estas son las principales portadas en el país este 1 de noviembre

Las noticias no se detienen en este 1 de noviembre. El diario El Comercio informó en su portada que no podría formalizarse una alianza de grupos de izquierda. En tanto, Correo lanza la voz de alerta, pues Confiep advierte que apoyará propuesta técnica más no política sobre sueldo mínimo.

De otro lado, el diario La República dedica su portada al tema del excongresista Edwin Donayre. Perú 21 informa que el procurador del caso Lava Jato viaja a Estados Unidos para repatriar más de seis millones de dólares en el marco del caso Odebrecht.

Trome también dedica su principal noticia al caso de Donayre. En tanto, medios especializados como Todo Sport dan cuenta del momento difícil que afronta Christian Cueva, quien regresó al país tras ser excluido del Santos de Brasil.