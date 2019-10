Carlos Tubino: así fue la reacción del excongresista al ver a joven que lo personificó

Una joven decidió asistir a una reunión de Halloween disfrazada del excongresista de la República, Carlos Tubino. Lo peculiar del hecho fue que la mujer personificó el momento exacto en el que el miembro de Fuerza Popular fue agredido con un cono de tránsito, un día después de que el Parlamento fuera disuelto.

Carlos Tubino tomó de buena manera el hecho y saludó el gesto de la chica. ''Atención a los que me odian: hay quienes sin conocerme me perciben al revés por mis acciones. Este disfraz por Halloween ganó el premio en una fiesta. La foto con lo escrito llegó a mis manos a través de un amigo. ¡Felicito a esta chica que no la conozco por su ingenio!'', escribió en su cuenta de Twitter.

Recordemos que luego de la repudiable agresión que sufrió el excongresista cuando se dirigía al Congreso de la República, el accesitario de la Comisión Permanente reveló que no le desagradan los memes en su contra porque tiene correa ancha.