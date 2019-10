Muñoz sobre el Metropolitano: “No permitiremos alza de pasajes mientras no haya mejoras”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, aseguró que su gestión no permitirá el aumento de pasajes del Metropolitano, mientras este no tenga mejoras que se subsanen. "Nosotros no vamos a permitir que una cosa así suceda, en tanto no haya mejora en el servicio, dado que no nos sentimos cómodos", señaló en entrevista con RPP.

A modo de recuerdo, en noviembre de 2018, la comuna capitalina logró que el precio del Metropolitano disminuyera 30 céntimos, es decir de S/2.85 a S/2.50, mediante una medida cautelar contra el consorcio a cargo del sistema de transporte.

CONGESTIÓN Y CAOS

Sobre los retrasos que enfrentó estos últimos días este sistema de transporte, el burgomaestre indicó que lo ocurrido el lunes "fue por un tema de procesión del Señor de los Milagros". Incluso admitió que a él también lo afectó. "Como alcalde no fue fácil poder cruzar algunas de las barreras".

Argumentó que la gestión se produjo porque no hubo cierres correctamente planificados. A ello se sumó ciertas casualidades que afectaron a 27 buses. "Hubo vehículos que se malograron en las vías y un balcón se desplomó en jirón Carabaya", respondió. En otro momento de la entrevista, se refirió a la "herencia pesada" que ha recibido de anteriores gestiones, pero manifestó que su gestión estará dispuesto a trabajar.