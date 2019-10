Diego Chávarri: expareja del 'Diablito' lo denuncia por maltrato físico y psicológico

Yusley Cabrera reveló a un medio local que viajó a su país natal, Venezuela, para huir de Diego Chávarri, ya que él la maltrataba física y psicológicamente delante de su pequeño hijo.

La expareja del popular 'Diablito' brindó algunos audios donde se escucha los gritos del exfutbolista. Como se recuerda, fue Diego Chávarri quien confirmó su romance en junio de este año.

''Me empujaba, me jalaba el cabello, me ahorcaba. En una oportunidad me echó el trago encima y empezamos a discutir. Él me ofendió, discutimos, y se me fue encima'', señaló la venezolana.