Turrón de Doña Pepa: conozca la porción adecuada que no afectará su salud

Hace pocos días Essalud reveló que un kilo de este tradicional postre peruano llamado turrón de Doña Pepa equivale a 40 panes con mantequilla, debido a los ingredientes que lo conforman y que según la Organización Mundial de la Salud, son los causantes de problemas como la obesidad, diabetes y sobrepeso.

Sin embargo, según Vanessa Cardoso, profesora de Nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, existe un tamaño adecuado que no afectará nuestra salud.

“Un kilo de turrón puede tener más de 4 mil kilocalorías. Entonces una porción apropiada podría ser la quinta parte de un paquete de 250 grados, es decir, 50 gramos, de un tamaño parecido al de un paquete de galletas”, precisó.

Además, la especialista aclaró que el turrón no reemplaza a otro alimento, pues es un añadido que podría “satisfacer la necesidad del cuerpo, pero de una manera nutricionalmente mal distribuida”.

Cardoso precisó que el secreto para comer este postre limeño no solo es la porción, sino también no juntarlo con el almuerzo o la cena debido a que no hay tiempo para gastar las calorías ingeridas.

Asimismo, aclaró que en caso de realizar actividad física se podría consumir el exceso de calorías, pero si se tiene una vida sedentaria, el cuerpo retendría dicho excedente, lo cual es perjudicial para la salud.

De igual manera la especialista instó a no comerlo con bebidas azucaradas u alimentos con alto contenido calórico como pasta, pollo a la brasa, entre otros. (Fuente: El Comercio)