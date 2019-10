Surquillo: vehículo municipal lanzará agua a personas que beban alcohol en la vía pública

El alcalde de dicho Surquillo, Giancarlo Casassa, comunicó la inusual medida que ha tomado para ahuyentar a todos aquellos que beban alcohol en la vía pública, asegurando la tranquilidad de los vecinos.

Se trata de ‘Pinocho 2’, el vehículo municipal que arrojará agua cada vez que capten a personas consumiendo drogas o alcohol en parques y calles de esta jurisdicción.

“Se viene ‘Pinocho 2’. Vamos a mojar a todo el que tome o fume en la calle. ¡Agua para todos”, señaló Casassa durante una entrevista para una radio local.

No obstante, indicó que primero dialogarán y si las personas no desean acatar la orden, procederán con la medida de ´bañarlos´. “Si no quieren retirarse, se toma otras medidas. Vamos a mojarlos, de paso que regamos las áreas verdes", recalcó el burgomaestre.