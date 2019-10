SJM: mototaxista muere tras ser baleado por dos sujetos

Lamentable. Un mototaxista murió tras recibir varios disparos por parte de dos sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en la avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El sujeto fue identificado como Hernán Retamozo de 34 años, quien fue atacado y murió tras recibir los impactos de bala. Los familiares del mototaxista creen que habría sido víctima de un robo a mano armada.

Por ello, piden exigen a las autoridades que se haga justicia pues deja dos niños en la orfandad. “Él llevaba su celular, su billetera y otras pertenencias, pero cuando llegué al hospital, no tenía nada”, señalaron.

Cabe resaltar, que las cámaras de seguridad en el lugar no funcionarían por lo que no habría cómo identificar a los presuntos sicarios del mototaxista.