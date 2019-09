Peruanos podrán participar en sorteo de visas de residencia para Estados Unidos

Los peruanos podrán acceder a una de las 50 mil visas de residencia permanente que ofrecerá el gobierno de Estados Unidos a través de un sorteo, en el que participan sólo seis regiones del mundo.

La embajada norteamericana en Lima informó que los interesados podrán postular al Programa de Visas de Diversidad para el 2021 desde el 2 de octubre hasta el 5 noviembre del presente año.

Este beneficio se otorgará a las personas seleccionadas entre las que se inscriban y cumplan con los requisitos, detalló la embajada. El trámite será gratuito y solo se realizará vía electrónica.

Si usted es uno de los interesados deberá ingresar a este LINK durante el periodo de recepción de solicitudes. La embajada norteamericana en Perú recomienda evitar el uso de tramitadores para cualquier solicitud de visa.

Asimismo dijo no dejarse engañar por páginas que no son sitios web oficiales a fin de evitar estafas. No usar navegadores de Internet antiguos, como Internet Explorer 8 y además recomienda no realizar el registro con un agente, ya que se deben verificar los datos.

Cabe señalar que las personas que realicen registros múltiples serán descalificadas.