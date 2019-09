Sachi acerca de su hermana Keiko: "Se le han violado varios derechos fundamentales"

Sachi Fujimori habló ante los medios de comunicación luego que el Tribunal Constitucional (TC) dejara al voto el hábeas corpus que busca la libertad de su hermana, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“Yo no sé mucho de política y siempre me he mantenido al margen de esto por todo el daño que le ha causado a mi familia, pero sí entiendo algo muy simple, después de haber visto el caso de mi hermana, se le han violado varios derechos fundamentales”, sostuvo.

En otro momento aseguró haber llegado a la conclusión de que su hermana Keiko “está presa por política” y “temas totalmente ajenos” al caso que se le sigue.

“La prisión no es para los que no nos gustan políticamente, la prisión no es para los que ganaron una mayoría en el Congreso, la prisión es para los que fueron declarados culpables con pruebas en un debido proceso”, manifestó. (Fuente: RPP)