Descuartizamiento en SMP: cuartelero de hostal pedirá garantías para su vida

Odaly Salazar Álvarez, hermana del cuartelero implicado en el doble asesinato y descuartizamiento en San Martín de Porres, anunció que pedirá garantías para su vida y la de su hermano Alexander Salazar Álvarez debido a que temen ser víctimas de represalias.

‘’Esto es una pesadilla (...) como te digo, temo por la vida mía y de mi hermano’’, expresó angustiada a un medio local, donde además dijo que espera que se compruebe la inocencia de su pariente para regresar a su país lo más pronto posible.

Sobre el día que ocurrieron los hechos, Odaly Salazar contó que los presuntos asesinos subían y bajaban del establecimiento como si se estuvieran mudando pero que nunca imaginaron que trasladaban los cadáveres.

"Normalmente mi hermano abría y cerraba la puerta. ¿Quién se iba a imaginar que ellos llevaban ahí a un muerto? (…) Por mi mente nunca me pasó que fueran a cometer ese hecho tan criminal’’, expresó.

La hermana del cuartelero también contó que aquel trágico día, la mujer que ingresó a la recepción solicitó sábanas antes que bajaran los cuerpos, y que se los dieron porque era una de los huéspedes.

“Él dice que ella se le acercó y le pidió sábanas. Él se las dio, pero probablemente lo estaban distrayendo para hacer toda esa masacre (…) Nosotros solo laborábamos en ese hotel, uno no está para mirar qué llevan en su equipaje. Mientras no pase un televisor por nuestras narices, no pasa nada, uno piensa que son cosas personales”, agregó.