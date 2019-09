SJL: se pronuncia comisario agredido física y verbalmente por mujer ebria

El jueves último, el mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, fue agredido física y verbalmente por una mujer ebria, Claudia Geraldine Haro Salazar (23), dentro de la dependencia policial.

Ella se oponía a que su amiga ,Verónica Soriano Valdivia (25), se quedara en calidad de detenida por conducir en estado de ebriedad. La acción fue grabada por agentes de la comisaría y se hizo viral en las últimas horas.

Pese a que están facultados para hacer uso de la fuerza cuando los intervenidos muestran resistencia a la autoridad, el mayor Vargas, en este caso, mantuvo la tranquilidad y pensó en las posibles consecuencias de sus acciones.

"No es que me haya dejado golpear. Tengo que pensar como funcionario público. Tengo que hacer respetar el principio de autoridad, pero basándome en respetar el derecho de las personas. Como ser humano en un primer momento quise reaccionar, pero felizmente tengo bien concientizada mi doctrina", afirmó el oficial en entrevista con El Comercio.

"Desde el primer momento de la intervención la señorita Claudia Geraldine, quien hasta entonces no había cometido ningún delito, lanzó improperios contra la policía (... ) Yo me quedé tranquilo porque es mi función. No puedo responder violencia con violencia", añadió.

"Ella me tira las tres cachetadas y sí o sí iba a ser detenida. Yo no podía perder la compostura en ese momento. Además, estaban junto conmigo siete policías. Yo tengo que ver los riesgos que puedo correr", señaló el comisario Ricardo Vargas al diario.