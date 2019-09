“Tengo dos hijos, es por necesidad”, así se lamenta ladrón al ser atrapado

Juan Delgadillo Quispe, es el sujeto que suplica no ser denunciado tras ser capturado por un grupo de serenos y policías del distrito de Santa Anita luego de haber intentado robar un teléfono celular a una mujer.

“Tengo dos hijos. Con una denuncia ya no voy a poder chambear. Por favor señorita, ya no lo voy a volver hacer, es por la necesidad que tengo, solo estos 15 días que no tengo trabajo. En serio, me acabo de meter un troncho y me he loqueado”, le suplicaba a la joven víctima.

El hombre no reconoció su error, en cambio argumentó que el delito había sido cometido bajo los efectos de la marihuana que momentos antes había fumado.

A pesar de sus intentos, Delgadillo Quispe, fue trasladado a la comisaría de Villa Hermosa en Santa Anita, donde se le investigará por su acto ilícito.