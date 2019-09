Ministra Pablo expresó preocupación a Arimborgo por investigación a la Sunedu

Esta tarde, la ministra Flor Pablo Medina se pronunció sobre la investigación que podría enfrentar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la Comisión de Educación del Congreso.

La titular de Educación señaló que le expresó su preocupación sobre el tema a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Tamar Arimborgo, quien defendió la indagación y dijo que al final todo se verá en el Pleno del Congreso.

“Ayer he tenido reunión con la presidenta de la Comisión de Educación, y le he expresado esta misma preocupación y también le he expresado que espero que en el Pleno no avance esta propuesta, y nosotros llanos a absolver las dudas”, indicó.

Finalmente, la titular del Minedu expresó su confianza que el Pleno del Congreso sabrá valorar el trabajo realizado por la Sunedu. "Hay 80 universidades licenciadas que pueden dar fe de este trabajo y el proceso se llevó con profesionalismo", señaló.