Tongo pidió entre lágrimas trasplante de riñón: ''No me dejen morir''

El cantante Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como 'Tongo', necesita un trasplante de riñón con urgencia debido a la insuficiente renal que padece a causa de la diabetes.

''Yo he dado todo por el Perú, ahora les pido que me ayuden, de todo corazón. No me dejen morir... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Señores congresistas, señor presidente", indicó el intérprete de 'La pituca' a un medio local.

Producto de la enfermedad, Gutiérrez Alanya no puede miccionar y está en grave riesgo de sufrir un infarto. Asimismo, necesita tres diálisis a diario, procedimiento que se complica pues no cuenta con un seguro médico.

Su esposa, en tanto, también se pronunció sobre el estado de salud del cantante, y dio a conocer el mal momento por el que están atravesando. Según ella, la situación se complica porque 'Tongo' no cuenta con un seguro de salud.