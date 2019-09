Adolfo Bazán: taxista que auxilió a víctima habla por primera vez y revela indignantes detalles

Foto: ATV

Continúan revelándose más detalles del trágico día en que Joshelin Trauco habría sido ultrajada por el abogado Adolfo Bazán. Un medio local reveló la manifestación del taxista que auxilió a la joven aquel 7 de julio del 2018.

Jorge Quispe habló por primera vez y contó indignantes detalles que podrían ayudar a esclarecer por qué la denuncia de violación no prosperó en nuestro sistema de justicia.

“Encontré a un policía con su boina roja a la altura de un condominio, un señor sin polo y una chica que se aventaba a todos los carros. Yo paso y ella se avienta encima del auto. Me pedía que por favor la ayude porque le habían violado. Se sube y se sienta mi costado. “¡Sácame de acá!”, me dijo. Yo no sabía si avanzar o no. Viene el señor Bazán y lo que dice ella es cierto. Él la saca del vehículo, la jala y se la quiere llevar”, precisa.

El conductor agrega que la víctima le dijo que los policías no querían auxiliarla porque al parecer habían ‘arreglado’ con el abogado. Luego uno de los efectivos policiales se acerca a su vehículo y le dijo: “Deja que se vaya esa loca”.

Finalmente Jorge Quispe se fue del lugar junto a Joshelin Trauco, a quien acompañó a formalizar la denuncia ante la comisaría. Tras ello la llevó a casa de sus padres.

¿POR QUÉ CAMBIÓ SU DECLARACIÓN?

El conductor señaló en el programa local que empezó a recibir notificaciones en su vivienda por la denuncia de violación. Tras ello se contactó con el padre de la víctima, quien le dijo que ya se olvidara del caso.

Días después el mismo Adolfo Bazán se contactó con él desde el penal para pedirle ayuda, sin embargo asegura que fue engañado por la madre del acusado, quien le hizo firmar unos documentos que luego usaron en su contra.

“Me dijo que lo apoyara. Me pidió ir a declarar, pero yo le dije que yo iba a decir todo lo que había visto. ‘Di que no la he jalado ni forcejado y que los arañones los tenía porque se cayó’. También dijo que me iba mandar una declaración jurada y que la firme. ‘Hermano, hazme ese servicio que yo te voy a pagar la molestia’. Yo le dije que no necesitaba que nadie me pague la molestia”, indicó.