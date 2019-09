Comisión de Educación: aprueban abrir investigación contra Sunedu

La comisión de Educación, grupo de trabajo que preside Tamar Arimborgo, aprobó en su primera sesión, la creación de una comisión investigadora contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Asimismo, por un pedido realizado por el legislador de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzáles, se acordó citar al superintendente de dicha entidad, Martín Benavides, con el objetivo que este explique los resultados de licenciamiento de las universidades a nivel nacional.

“Nosotros no estamos pidiendo que se corte su cabeza (del jefe de la Sunedu) (…) Tenemos el derecho a fiscalizar”, indicó Gonzáles dejando claro que no tiene ningún interés en particular en la Sunedu ni las universidades.

Javier Velásquez Quesquén recordó que el año pasado se solicitó información a la Sunedu sobre el proceso de licenciamiento de las universidades, pero estos nunca respondieron el pedido.