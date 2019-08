Yahaira Plasencia lamentó la muerte de uno de sus músicos

Yahaira Plasencia expresó, a través de sus redes sociales, su pesar por la muerte de uno de sus músicos, quien falleció luego de ser embestido por un tráiler cuando iba a bordo de su motocicleta en Villa El Salvador.

''Señor, un chico tan bueno tan lleno de vida tan alegre. Dios mío solo tú sabes por qué haces las cosas. Solo te pido que le des fuerza a su familia, a su hijita tan chiquitita. QEPD. Hasta pronto hijito mío, siempre te recordaré'', manifestó la intérprete de 'Y le dije no'.

La expareja de Jefferson Farfán compartió un emotivo video, mostrando una serie de imágenes en las que figura a Jesús Gustavo López durante los conciertos con el fondo musical de 'You are not alone', interpretado por Michael Jackson.

Su publicación, que cuenta con más de 138 mil visualizaciones en Instagram, recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores, que se solidarizaron con ella y también lamentaron la muerte del joven músico.