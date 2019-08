Metropolitano tendrá horario especial durante feriado largo

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó a los usuarios del Metropolitano que el servicio tendrá un horario especial durante el feriado largo por la festividad y procesión de Santa Rosa de Lima.

El viernes 30 de agosto circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. en sus rutas habituales. Asimismo, operará el servicio Expreso 4 de 6 a.m. a 9 p.m.

Por otro lado las rutas alimentadoras brindarán el servicio desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Los días sábado 31 de agosto y domingo 1 de setiembre el servicio del Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales, al igual que el jueves 29 de agosto, declarado no laborable para el sector público.

