Ministra de la Mujer se pronuncia sobre caso de Angie Arizaga

Gloria Montenegro, actual ministra de la Mujer, se pronunció luego que se conociera un nuevo caso de violencia psicológica contra Angie Arizaga por parte de su expareja Nicola Porcella.

"Cuando vemos programas de esta naturaleza, donde hay agresiones verbales, donde hay violencia psicológica, es fundamental que los entes rectores tomen cartas en el asunto" inidicó Montenegro.

Asimismo, la ministra solicitó a las víctimas de violencia a actuar y no quedarse de brazos cruzados: "Es un llamado a todas las mujeres que se quieren, se respetan. No podemos permitir ningún tipo de agresión. Si estamos luchando contra el feminicidio, contra la violencia pública, la psicológica, no podemos permitirlo. Las mujeres tenemos que ayudar, haciéndonos respetar y denunciando cada hecho", agregó.