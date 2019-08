George Forsyth sobre separación con Terkes: me hubiese casado por bienes separados

El actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, estuvo casado con las actriz Vanessa Terkes, por un breve periodo de 8 meses. Finalmente se separaron luego que esta última le interpuso una demanda por violencia familiar.

Recientemente Forsyth admitió en declaraciones a un medio local que hubiese preferido casarse por bienes separados, de haber imaginado que ese sería el desenlace.

El ex arquero de Alianza Lima también aprovechó para una vez más negar que su matrimonio, que se dio en plena campaña electoral, haya sido parte de una estrategia política.

"No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura", señaló el alcalde.

En otro momento Forsyth reconoció que uno de los momentos más complicados que tuvo que afrontar fue cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de la separación con la también conductora de televisión.

La autoridad edil dijo además que "es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante".

Días atrás, se supo que Terkes interpuso un recurso de apelación contra el fallo que declaró como infundada la denuncia de violencia doméstica que presentó contra Forsyth.