Millennial: ¡No comentas estos errores con tu dinero!

¿Eres parte de la generación de los millennials? Según Infocorp, hasta el año pasado jóvenes entre 18 y 24 años mantenían deudas entre mil 815 y 5 mil 089 soles en tarjetas y préstamos, por ello, lo mejor es evitar estas prácticas que ponen en peligro tus finanzas:

1. No ahorrar

Contar con un fondo de emergencia es lo mínimo que puedes hacer para cuidar tu dinero. Este monto podría ser un salvavidas en caso te enfrentes a algún imprevisto.

Si tu sueldo no te permita ahorrar, no estaría demás pensar en cómo obtener ingresos extra con otros trabajos complementarios o ajustar de a pocos tus gastos para así el dinero, aunque sea mínimo, vaya a un fondo mes a mes.

2. Deudas

El pago de intereses y la acumulación de compras, en su mayoría por tarjetas de crédito, pueden resultar perjudicial si no se sabe administrar la línea de crédito de estas.

Te recomendamos leer bien las letras pequeñas al afiliarte a este tipo de servicios y conocer tus límites de compra, así como fijar en calendarios o agendas un recordatorio de las fechas límites para que no te pierdas un solo pago y no te recarguen por esta demora.

Hasta el año pasado las deudas en tarjetas de crédito ascendían a más de S/ 12 mil 762 millones.

3. Comprar antes de tiempo

Aunque uno de los principales objetivos de los jóvenes es comprar una casa, tener esto como una prioridad podría perjudicar tus finanzas si antes no ha terminado de pagar sus deudas ni ha ahorrado lo suficiente para un fondo a futuro.

Comprar un inmueble en el que hay tanto dinero invertido y cuya deuda será larga, no es lo más conveniente cuando recién estás empezando a ganar tu propio dinero. La independencia puede esperar a tener ahorrado un poco más.

4. Gastar de más

Debes tener en claro tu situación económica y no pretender lucir un estilo de vida que te genere gastos irracionales sin tener el dinero para mantenerlos. No intentes imitar un estándar de vida que no está acorde a lo que ganas.