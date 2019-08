¡Cinco consejos para que el pago de quincena te dure!

En tiempos de Netflix, Youtube Premium y Cyberdays, es importante reflexionar sobre en qué invertimos nuestro dinero y pensar antes de realizar compras, quizás no tan necesarias como creemos.

Se acerca el pago de quincena y aquí te presentamos algunos tips para hacer que esta dure, o al menos, no se gaste tan rápido.

1. Usa un calendario

Un calendario es esencial. Una agenda también funciona. Lo cierto es que llevar un registro de tus gastos e ingresos ayudará a que sepas cómo estás invirtiendo el dinero que ganas y podrás tener un recordatorio visual de tus pagos prioritarios.

Las alarmas son otro tipo de ayuda, por ejemplo cuando te suscribes a algún servicio con pruebas gratuitas ¡Pon una alarma antes de que te llegue la renovación automática!

2. ¿Realmente lo usas?

¿Cuántas películas has visto este mes? Dependiendo de tu respuesta reflexiona si vale la pena o no contratar servicios digitales como Netflix, HBO, y aplica lo mismo con Spotify o Youtube Premium, entre otros que quizás no sean tan indispensables como crees.

El dinero que destinas para ellos podrías guardarlo para una compra mayor, o simplemente ahorrar.

3. Entre más, mejor

No se trata de más gastos sino de más ahorros.

Sí estás decidido a gastar en uno de estos servicios, una opción para ahorrar es juntarte con amigos o familia y compartir los pagos ya que muchos de estos tienen descuentos si los adquieren en grupo.

4. Un minuto

Espera. Los cyberdays y cierrapuertas online que surgen ´mágicamente´ los 15 y 30 de cada mes tienen muchas buenas ofertas, sin embargo, tómate un minuto antes de realizar cualquier compra, por muy ´ofertón´ que sea. En ese tiempo piensa si es realmente necesario en tu vida, qué uso le darás, y cómo afectará este nuevo gasto en tus finanzas.

5. Invierte

Cuando hayas logrado mantener un sistema de ahorro, el siguiente paso es incrementar tu capital. Piensa un buen uso para darle a esos ahorritos y apuesta por ello.