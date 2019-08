Flavia Laos es captada infringiendo plan ''Pico y placa''

Panorama realizó un informe referido los infractores al plan de ''Pico y placa'' y dentro de este grupo de conductores apareció la actriz Flavia Laos.

Al ser captada por las cámaras, la también 'influencer' se mostró más concentrada en su celular, aunque al notar la presencia del reportero, optó por rechazar dar declaraciones.

Sin embargo, cuando se le hizo saber que su vehículo no debía circular ese día, Flavia Laos bajó su luna y le preguntó '¿por qué?', si su carro tenía placa par, a lo que recibió como respuesta que para esa día solo se permitían autos con el numeral impar, además de mencionarle que había una cámara muy cerca. Al pareces la actriz no tiene mayor problema en pagar los 336 soles de multa. Pues, cuando le preguntaron qué iba a hacer ahora que había infringido la norma, solo dijo, "me caerá multa pues...".