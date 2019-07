Pico y Placa: todo lo que debes saber sobre la medida que hoy vuelve a aplicarse

La ordenanza ´Pico y Placa´, que pretende reducir en un 24% el tráfico de Lima, funciona restringiendo la circulación de vehículo en ciertas avenidas, de acuerdo al número de placa y durante un horario concreto.

La medida ha venido aplicándose desde el 22 de julio pero quedó suspendida por Fiestas Patrias, sin embargo, hoy entra en vigencia nuevamente y durará hasta su segunda etapa que implica nuevas restricciones.

Por el momento, los corredores viales involucrados son:

1. Panamericana Norte (Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (Av. Alipio Ponce).

2. Av. Javier Prado (Óvalo Huarochirí) - Sánchez Carrión - La Marina (Av. Elmer Faucett).

3. Av. Tacna (Jr. Conde de Superunda)- Av. Garsilaso-Av. Arequipa (Óvalo Miraflores).

4. Av. Paseo de la República (Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau.

5. Av. Canadá (Av. Circunvalación hasta Av. Paseo de la República).

¿Cómo funciona?

Las placas que terminan en número par (se incluye el cero), no circularán los días lunes y miércoles. Asimismo, las placas de número impar no circularán los martes y jueves. Sin embargo, esta norma no se aplicará en toda la ciudad, sino solo en ciertas avenidas:

La primera etapa comprende la ruta del Corredor Amarillo, que va desde la Panamericana Norte (Óvalo Naranjal), Evitamiento, Panamericana Sur (Alipio Ponce). Luego, la ruta del Corredor Rojo que va desde la avenida Javier Prado (desde Huarochirí), Sánchez Carrión, avenida La Marina (Hasta Faucett). Por último, la ruta del Corredor Azul que es desde la avenida Tacna, Garcilaso y Arequipa hasta el parque Kennedy.

En la segunda etapa, que inicia el 5 de agosto, se unirán la Vía Expresa (desde la Bajada de Armendáriz hasta plaza Grau) y la avenida Canadá (desde Circunvalación hasta Paseo de la República).

¿Todo el día? No, estos son los horarios:

En los días que no les corresponda, los vehículos no podrán circular en los horarios de 06:00 a.m. a 10:00 a.m. y por la tarde, de 05:00 p.m. a 09:00 pm.

A partir del lunes 5 de agosto se multará con S/336 a aquellos vehículos que transiten los días que no les corresponde. ‘Pico y placa’ se aplica a vehículos M1 y N1 más no a oficiales, policiales y diplomáticos. También se exonerarán el transporte público autorizado, taxis, movilidades escolares, turísticas y de carga, fúnebres y grúas.