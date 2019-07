Fiorella Nolasco: Recaptura de ‘Goro’ no me da tranquilidad

Luego que este sábado 13 de julio se recapturara a Ruben Moreno Olivo, alias ‘Goro’, quien había sido sentenciado a 25 años de cárcel por asesinar al exconsejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. La hija del fallecido, Fiorella Nolasco, indicó que no se encuentra tranquila, dado que el sicario estuvo 31 días prófugo, mientras pesaba sobre él una condena.

"Ministro de Justicia, le estoy exigiendo a todos lados a donde vaya, díganos quiénes son los responsables, quienes han participado, sea gente del INPE, Poder Judicial o la misma Policía Nacional, porque han tenido que ver" señaló a un medio local.

Nolasco también denunció una serie de irregularidades, pues según dijo, ‘Goro’ fue recapturado con su esposa, con quien figura actualmente casado en el registro civil; sin embargo, señala que fue otra la mujer que firmó dónde se iba a cumplir el arresto domiciliario, el mismo que nunca llegó a concretarse.

"No es posible que desde el 2017 no haya estado en el sistema penitenciario. Me he enterado que sí había resoluciones, que (el) INPE sí tenía conocimiento. El sicario confeso de mi padre, Christian Cruzate Pereda, está pronto a salir en libertad y la sala hasta el momento no sentencia a nadie, siendo incluso un asesino confeso. Esta justicia nefasta ha logrado que en todo este tiempo se dilate el proceso, ya sea por falta de abogados o diversas cosas que no deben darse", indicó muy indignada.