Tony Rosado sobre feminicidios: ocurren porque mujeres no hacen ''caso'' a hombres

Tony Rosado justificó de una manera insólita la ola de feminicidios en el Perú. El intérprete de 'Ya te olvide' se refirió los actos obscenos que realiza a diversas fanáticas en los escenarios y señaló que solo se trata de un "show".

"Es parte del show, las chicas se suben al escenario a que yo las toque (...) Entonces, qué quieres que haga. Si no lo hago, dicen que soy maricón. Yo no lo hago en el sentido de cochino, de hacerle daño, de manosearla, sino de bailar nada más. No soy machista, cada persona tiene su forma de ser", expresó.

Para el 'Ruiseñor de la cumbia' sus expresiones machistas y agresivas no generan violencia contra la mujer, incluso lanzó frases controversiales que exponen su manera de pensar: "No incentivan nada. Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", agregó.