Alcalde de Puente Piedra buscará suspensión de peajes con proyecto de Ley

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, anunció que entregará un proyecto de ley al Congreso de la República, con la finalidad de suspender el cobro de peajes vinculados a presuntos actos de corrupción, y que está afectando a la población del Cono Norte.

Para el burgomaestre, su iniciativa busca ayudar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en buscar soluciones inmediatas para los problemas causados por el cobro de peajes.

"Espero que el Pleno pueda tomar la decisión de usar esta ley como una herramienta para el alcalde Muñoz. No he venido a pelearme con el alcalde de Lima, (por el contrario) he sido elegido para buscar soluciones y quiero ayudar al alcalde Muñoz a buscar soluciones a los problemas que tenemos en la capital por causa de los peajes. Y esta ley es una herramienta que va en ese sentido", explicó.

Finalmente descargó que exista planes de negociación con la concesionaria Rutas de Lima sobre la implementación de rutas alternas o la disminución de la tarifa, la misma que actualmente es de S/ 5.50 para autos livianos.