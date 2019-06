Miraflores: joven denuncia tocamientos indebidos en parque Kennedy

Una mujer de 29 años denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un sujeto, cuando transitaba la madrugada de este domingo por el parque Kennedy, en el distrito de Miraflores.

La víctima identificada como Andrea Acho contó a RPP Noticias que el hecho ocurrió cuando salía de una discoteca y se dirigía a su vivienda. Ante ello, la mujer corrió hasta la iglesia del distrito para pedir auxilio a los serenos pero nadie apareció en su ayuda.

"Reaccioné y grité '¡policía! ¡policía!', pero se demoraban y no había ninguno en pleno parque Kennedy, no había nadie que me pudiera auxiliar. Ahí se acercaron los policías de (las) Águilas Negras y recién lo pudieron atrapar", contó a RPP.

Los agentes lograron capturar al presunto agresor identificado como Samiy Martínes Ríos, de 37 años y la policía intentó trasladarla en el mismo vehículo que el acusado; sin embargo, ella se resistió.