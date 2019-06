INEI: solo una mínima parte de profesionales venezolanos ha logrado acreditar sus títulos en el país

Una encuesta realizada entre noviembre y diciembre del 2018 dirigida a los ciudadanos venezolanos que reside en el Perú, dió como resultados que un 37,9% de los extranjeros tienen educación universitaria, de esta cifra un 24,9% culminó sus estudios mientras que el 13% tiene estudios incompletos.

De la población venezonala, el 19,2% tiene educación superior técnica, de ellos 15,5% completó sus estudios, mientras que el 3,7% tiene estudios incompletos. Además de un 0.8% que tiene estudios de maestría o doctorado.

De la totalidad de encuestados se reveló que el 39% manifestó que no realizó el trámite de acreditación de su título profesional por falta de dinero. Mientras que el 34,7% dijo que no conocía el procedimiento para realizar el trámite y el 18% no trajo su título al país.

Otro dato que reveló el estudio del INEI fue que el 8,3% de venezolanos profesionales no contaba con el apostillado del documento, requisito indispensable para acreditar un título en el país.

Por su parte la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores alista un programa de homologación de títulos para los ciudadanos venezolanos.