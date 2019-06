Municipalidad de Miraflores: detectan 20 altos funcionarios que incumplen requisitos mínimos

La Contraloría de la República detectó que un total de 20 altos funcionarios de la Municipalidad de Miraflores no cumplen con los requisitos básicos para desempeña sus cargos, debido a que no cuentan con un título relacionado a sus funciones o no tienen la experiencia laboral necesaria, señaló un informe de Perú 21.

En ese sentido, el órgano de control advirtió que con esta situación existe el riesgo de que los servicios y operaciones “no se realicen con funcionarios idóneos".

De los 20 casos hallados, siete trabajadores no cuentan con un título profesional o tienen un título que no está relacionado a su cargo. Los otros trece no han podido acreditar la experiencia.

Óscar Lozán, gerente municipal de Miraflores, señaló al medio que falta de un título profesional se puede suplir con años de experiencia. Y que además las hojas de vida de los funcionarios en cuestión estaban incompletas, pero que ya lo subsanaron.