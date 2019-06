Delincuentes roban a cantante folclórica valorizadas polleras en S/10 mil

Por tercera vez consecutiva, una cantante folclórica sufrió el robo de sus trajes típicos cuando se encontraba brindando una presentación en un local de espectáculo ubicado en el kilómetro 6.5 de la Carretera Central en Ate.

Delincuentes forzaron las chapas de la camioneta de Mariflor Gómez Zúñiga, conocida como “La voz del amor”, para apoderarse de polleras valorizadas en casi 10 mil soles, celulares, cámaras fotográficas, entre otras pertenencias.

“Ya en otras dos ocasiones me han robado, esta es la tercera vez que ocurre y la Policía no me apoya”, lamentó la artista al diario Correo.