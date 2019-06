Muñoz cuestionó al alcalde de Puente Piedra por marcha contra peaje

Esta mañana cientos de personas bloquearon la Panamericana Norte exigiendo la anulación de los 18 peajes ubicado en nuestra capital. El alcalde Jorge Muñoz aseguró que esta movilización no coincide con los temas que se trató en la reunión con los burgomaestres Mancomunidad de Lima Norte.

Muñoz Well cuestionó la actitud del alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, quien encabezó la manifestación de este jueves, por su actitud contradictoria tras la reunión en el Palacio Municipal.

“Es lamentable el doble discurso porque yo me reuní ayer, invité a los alcaldes de la mancomunidad Sur y Norte y con el alcalde Rennan Espinoza nos reunimos y conversamos. (...) Él Me manifestó que se sentía satisfecho con las explicaciones que le habíamos dado de cómo se están conduciendo estos procesos de renovación y ahora tenemos una marcha que no es coherente con la conversación de ayer”, explicó el alcalde de Lima.