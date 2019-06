Ipsos: George Forsyht baja seis puntos en simpatías políticas

George Forsyth, alcalde de La Victoria bajó en la última encuesta de El Comercio-Ipsos sobre simpatías políticas, ubicándolo con 12%, seguido de un 9% que tiene la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El último mes Forsyth bajó de 18% a 12%, lo que coincide con la denuncia por violencia psicológica que le interpuso a inicios de junio su esposa, la actriz Vanessa Terkes.

La mayoría de simpatizantes de George Forsyth pertenece a los sectores socioeconómicos a, b y c que viven en la zona urbana de Lima, mientras que en el caso de la ex candidata presidencial corresponden a los sectores c, d y e repartidos casi por igual en Lima y en el interior del país.

Para el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, la caída de la simpatía por Forsyth se debe sin duda a la denuncia interpuesta en su contra por su esposa; sin embargo, consideró que el efecto pudo ser mayor. En todo caso señaló que este descenso de seis puntos podría revertirse.