OMS: más de 4 mil peruanos mueren al año en accidentes de tránsito

En el Perú se registran más de 3,000 muertes anuales por accidentes de tránsito, la cifra solo contabiliza los decesos en el lugar de la tragedia. Pero, si se aplica la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esa cifra supera los 4,300 muertos anuales, considerando los fallecimientos ocurridos dentro de los 30 días de ocurrido el accidente.

Pese a que contamos con una población de alrededor de 32 millones de habitantes y con más de 4.6 millones de autos en circulación, en nuestro país no hay un sistema de rescate con helicópteros, dedicado a atender emergencias no solo de tránsito, sino también por desastres naturales, accidentes de trabajo, etc.

En Alemania, la población supera los 90 millones de habitantes y cuenta con más de 49 millones de vehículos. Pese a ello, los accidentes de autobús registrados en ese país en el 2017 no superaron los 13 y la cifra de muertes anuales por accidentes de tránsito fue de 2,700, informa el diario Expreso.

Esto, según la OMS, gracias a la implementación de un sistema de emergencia al que se ha destinado 90 helicópteros de ayuda en caso de accidentes de tránsito. El gobierno de Alemania, junto a otras empresa, evalúa implementar un servicio similar en el Perú para reducir la mortalidad por accidentes hasta en un 80%.