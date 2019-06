Pedro Suárez Vértiz: ''Creo sinceramente que voy a ser delincuente''

Tras la gran ola de delincuencia que se vive en el Perú, el cantante y compositor Pedro Suárez Vértiz se pronunció a través de su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje al Poder Judicial.

"Creo sinceramente que voy a ser delincuente. El sistema peruano me apoya. No hay policías y si los hay nunca me dispararán. Lo más piña que me podría pasar es que me arresten, pero mi santo patrón, el Poder Judicial, me liberará por haber robado montos bajos", expresó el interprete de 'Cuando pienses en volver'.

El mensaje de Suárez Vértiz estuvo acompañado de un video en que el músico hizo referencia al reciente robo de un auto en el túnel de la Línea Amarilla. Sin embargo, no es la primera vez que expresa su preocupación por la realidad que afronta el Perú. Hace unos días, el músico hizo un importante pedido para los afectados del sismo que se vivió en la selva peruana.