Enrique Espejo ''Yuca'' se pronuncia tras denuncia por tocamientos indebidos

Enrique Espejo, más conocido en el mundo del espectáculo como 'Yuca', se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su excompañera de trabaja, Clara Seminara, lo acusara de tocamientos indebidos mientras ella trabajaba el año pasado en un programa de televisión.

En una entrevista con medio local, 'Yuca' se mostró sorprendido por la denuncia pública de la actriz cómica y negó tal versión.

"Me sorprende lo que me estás diciendo (por la acusación de Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", sostuvo.