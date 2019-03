Perú se ubica como tercer exportador mundial de uva fresca

Nuestras exportaciones de uva fresca tuvieron un importante crecimiento en 2018, esto nos convirtió en el tercer exportador mundial de esta fruta, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según indicó la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona, el año pasado, Perú exportó este producto por un valor de US$ 819 millones (+27%), número que le permitió superar a Italia y China.

“En 2018, los envíos de uva fresca crecieron, principalmente, por el mayor volumen exportado (+27%), al pasar de 270 mil toneladas en 2017 a 343 mil toneladas el año pasado. El esfuerzo de nuestros exportadores, sumada a la intensiva campaña de promoción de nuestra canasta frutícola en el mundo, han logrado que nos ubiquemos en una posición sin precedentes”, declaro.

“De continuar con esta tendencia positiva, Perú podría alcanzar y superar esos niveles en los próximos años”, añadió la viceministra en entrevista con el diario Gestión.

Chile y Estados Unidos están como el primer y segundo exportador mundial de uva fresca, tienen envíos por US$ 1,074 millones y US$ 926 millones, respectivamente. Mientras que Italia vende este producto por US$ 779 millones, y China por US$ 690 millones, ubicándose en cuarto y quinto lugar.