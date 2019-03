Mujer con 5 meses de embarazo fue salvajemente golpeada por su pareja en SJL

Reclamar dinero para el uniforme de su hija casi le cuesta la vida a una mujer en estado de gestación. La victima contó que recibió puñetes en la cara y en el vientre por parte de su pareja identificada como Jairo Gómez Yangali (20).

La agraviada con 5 meses de embarazo fue rescatada por efectivos del Escuadrón de Emergencia Este 1 que afortunadamente se encontraban patrullando por esta zona de San Juan de Lurigancho. El acusado intentó darse a la fuga pero fue reducido por los agentes.

Gómez Yangali intentó justificar su violento accionar asegurando que él también fue agredido por la gestante. "Aca me arañó, he tratado defenderme (...) Yo tampoco me voy a dejar pues jefe", aseguró.

El caso está a la espera de la denuncia formal por parte del Ministerio Público. Mientras tanto la víctima fue llevada a un centro médico para recuperarse de las lesiones y para conocer el estado de salud de su bebé.