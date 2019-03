Oblitas reveló nombres de congresistas que visitaron a Oviedo en la FPF

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas Saba, reveló ante las fiscales contra el crimen organizado Rocío Sánchez y Sandra Castro, los nombres de los congresistas que visitaron a Edwin Oviedo cuando estaba a cargo de la presidencia de FPF.

Ante dichas fiscales, que investigan la presunta participación de Oviedo en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, Oblitas dijo que en el 2015 vio en la FPF a los congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez (Apra) y Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso), informa el diario El Comercio.

“A congresistas, yo he visto a comienzos del 2015. Lo he visto a (Héctor) Becerril, ya después he visto también a (Javier) Velásquez Quesquén saliendo de la FPF. A la congresista Marisol Espinoza me la presentó el mismo Edwin cuando esta salía de su oficina. He visto también al ex oficial mayor del Congreso José Cevasco saliendo de la oficina de Edwin Oviedo”, declaró.

En enero de este año, el colaborador eficaz 12-2015 señaló ante el fiscal Juan Carrasco que los congresistas Becerril, Velásquez y Espinoza, habrían estado favoreciendo a Oviedo Pichotito en sus procesos por la Azucarera Tumán, hechos que son investigados como parte del caso "Los Wachiturros".