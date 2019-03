Acusan a sujeto de arrastrar con su mototaxi a su expareja embarazada

Una mujer en avanzado estado de gestación estuvo a punto de morir tras ser arrastrada por una mototaxi, la misma que era conducida por su expareja. El caso de violencia familiar se registró en Ventanilla cuando la joven trató de impedir que Paul Calampa Inga se lleve al hijo de ambos.

“Él seguía con la moto en marcha. Y, en ese forcejeo, me da un 'codazo' y yo caigo en la pista y me propina un golpe. No le importó que estaba nuestro hijo de tres años ni que estoy embarazada de él”, contó la víctima a un medio local.

La madre contó que decidió separarse del padre de sus hijos hace algunos meses debido a los maltratos que le propinaba el joven de 25 años.

Tras irse de la vivienda donde ambos vivían, la agraviada empezó a recibir constantes amenazas de muerte por lo que pidió medidas de protección a las autoridades desde el pasado 22 de febrero, sin embargo hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna.

Paul Calampa fue detenido por agentes de la Policía Nacional, sin embargo estaría recuperando su libertad en las próximas horas debido a que las lesiones de la víctima fueron calificadas como leves por el médico legista.