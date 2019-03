José Lecaros aclara que liberación de delincuentes no siempre es responsabilidad del PJ

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se refirió a los polémicos casos en donde delincuentes son liberados pese a haber cometido graves delitos, y aseguró que en su mayoría de veces no es responsabilidad de su institución sino que se debe a la falta de pruebas.

“No siempre es culpa del Poder Judicial estas liberaciones, sino muchas veces el juez se ve obligado a liberar por falta de pruebas", aclaró el titular del PJ.

Lecaros explicó que en estos casos no se adjuntan las pruebas necesarias, y que los detenidos deben ser liberados porque no existen elementos probatorios suficientes que lo vinculen con el delito que se le imputan.

A esto se suma que si el acusado no es liberado, el juez puede ser destituido de su cargo. “Entonces, al juez no le queda más remedio que ponerlo en libertad porque, si no lo hace inmediatamente, se interpone un hábeas corpus y este señor no solo es puesto libertad, sino le que acarrea grave responsabilidad al juez que le puede costar la destitución”, indicó.