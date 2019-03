Presidente Vizcarra: "Son cinco ministras en el Gabinete y habrá más"

En el Día de la Mujer, el presidente Martín Vizcarra dijo que el Gobierno aumentará el número de mujeres en el Gabinete hasta llegar a una paridad, ya que actualmente son solo cinco ministras.

"Aquí (en el Gobierno) también tenemos mujeres. La ministra del Ambiente, la ministra de Salud, la ministra de la Mujer. Tenemos también ministra de Trabajo, tenemos ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, son cinco ministras en el gabinete y van a haber más porque tenemos que aumentar hasta llegar a la paridad", comentó esta mañana durante una visita de trabajo a San Juan de Miraflores.

"¿Qué hacemos un 8 de marzo? ¿Festejamos? ¿Corresponde festejar? Hoy que estamos recién pasando el día 67 del año 2019, amanecemos con la noticia que hoy se dio el feminicidio número 29 del año. ¿Vamos a festejar? No hay motivo. Hay motivo de reflexión, de análisis, de reconocimiento de todo lo que se ha hecho [...] Hay un gran avance pero no es suficiente", reflexionó el mandatario.

"Yo tengo que hacer lo que corresponde. Generar nuevas leyes que den respaldo y sustento para las acciones que tome el Estado, asignar más presupuesto al Ministerio de la Mujer [...] Pero leyes y presupuesto no van a alcanzar si todos no cambiamos de mentalidad. Si no cambiamos nuestros parámetros y nuestra forma de pensar", manifestó Vizcarra Cornejo.

"Si hoy no somos conscientes del camino que nos falta recorrer, no estaremos realmente honrando a la mujer peruana que tanto ha hecho por nuestra sociedad", concluyó el jefe de Estado.