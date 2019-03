Luis Horna fue atropellado por taxista cuando estaba a bordo de su bicicleta en La Molina

El ex tenista profesional, Luis Horna, estuvo a punto de perder la vida tras ser embestido por un taxi cuando estaba a bordo de su bicicleta por las calles de La Molina. El aparatoso accidente ocurrió esta mañana.

El mismo deportista fue quien contó lo sucedido a través de su cuenta de Facebook, donde no pudo ocultar su indignación por la irresponsabilidad que cometen algunos conductores.

“Salí a pedalear, nada del otro mundo, 3 horas para disfrutar, buen clima y una ruta que nos encanta, pero alguien decidió que no tenía que ser un buen día, alguien estaba apurado y no podía parar en un cruce porque 3 segundos era demasiado tiempo...”, empezó el relato del ex tenista.

Horna contó que tras el impacto salió volando y por si fuera poco estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo que venía en la otra dirección. Producto del accidente sufrió heridas, cortes y resultó con la rodilla inflamada.